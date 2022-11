AzG luidt noodklok over rampzalige omstandigheden vluchtelingenkamp al-Hol

Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) luidt de noodklok over de rampzalige leefomstandigheden in het beruchte vluchtelingenkamp al-Hol in het noordoosten van Syrië. In een maandag gepubliceerd rapport hekelt de organisatie het gebrek aan bescherming tegen geweld, de wetteloosheid en de humanitaire omstandigheden in het kamp voor voormalige strijders van Islamitische Staat (IS) en hun gezinsleden.

Volgens cijfers van de Verenigde Naties verblijven er zo’n 50.000 mensen in het kamp, het merendeel vrouwen en kinderen. Een deel van de mensen is afkomstig van buiten Syrië. Een commissie van de VN concludeerde eerder dit jaar al dat de omstandigheden in al-Hol en andere kampen in het noordoosten van Syrië levensbedreigend zijn voor de kinderen. In al-Hol sterven gemiddeld twee kinderen per week door ziektes en ondervoeding.

Ook waarschuwt Artsen Zonder Grenzen voor de toenemende invloed van extremistische groeperingen in het kamp. De hulporganisatie zegt dat ouders en zorgverstrekkers bezorgd zijn over het welbevinden en de psychosociale ontwikkeling van de kinderen in het kamp.

,,We zitten tussen twee vuren: de veiligheidstroepen en de extremisten. Het is een soort gevangenis. Er is hier geen vrijheid.’’ citeert het rapport van Artsen zonder Grenzen een van de bewoners van het kamp. Velen van hen vrezen dat de veiligheid en levensomstandigheden in het kamp in de toekomst alleen maar verder zullen verslechteren, en dat zij voor altijd in al-Hol zullen moeten blijven.

De kampen staan onder Koerdische controle. De Koerden roepen de internationale gemeenschap al tijden op om te helpen een oplossing te vinden voor de problemen. Zij willen onder meer dat de mensen in de kampen die voor IS hebben gevochten maar niet uit Syrië komen worden gerepatrieerd naar hun landen van herkomst.