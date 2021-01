Bagagecontrole nieuwe luchthaven Berlijn bezorgt beveiligers elektrische schokken

Volgens de vakbond ging het al ruim 60 keer mis bij de controle van handbagage. Alleen al op 6 januari werden elf gevallen van elektrostatische ontladingen bij de controleapparaten gemeld. Beveiligers klaagden over ernstige pijn in hun arm en/of hand, gevoelloosheid en duizeligheid. De elektrische schokken waren soms zo sterk dat medewerkers per ambulance naar de omliggende ziekenhuizen moesten worden vervoerd. Artsen stelden vast dat een aantal slachtoffers er zo slecht aan toe was dat ze tijdelijk niet konden werken, aldus ver.di.

De federale politie, verantwoordelijk voor de veiligheidscontroles en de controleapparatuur, en beveiligingsbedrijf Securitas voorzagen de beveiligers na het bekend worden van de eerste gevallen in december van ontladingspennen. Een aantal medewerkers kreeg daarnaast ook isolerende schoenen en anti-statische matten. Dit zou de elektrostatische ontladingen voorkomen, maar niets is minder waar.

Harde knal

Een vrouwelijke beveiliger verklaarde tegenover de Berlijnse krant dat ze met de speciale pen en staand op een van de nieuwe vloermatten tóch een schok kreeg en een flinke ook. ,,Zodra ik de plastic bak met de handbagage van de eerste passagier aanraakte, klonk er een harde knal en kreeg ik het gevoel dat ik in brand stond’’, zei de Securitas-medewerkster. Ze ging meteen naar het ziekenhuis voor controle en zit nog steeds thuis met gezondheidsklachten. ,,Ik krijg mijn rechterarm niet goed meer omhoog. Het voelt net als hevige spierpijn en wens het zelfs mijn ergste vijand niet toe.’’

Volgens een onderzoek en een deskundigenrapport kunnen er verschillende oorzaken voor de ontladingen zijn ‘maar voldoen alle systemen aan de geldende normen’, citeert de krant uit het rapport. ‘Mogelijke maatregelen zijn het gebruik van geleidende vloeren en/of ondervloeren en het regelmatig nat afnemen van de vloer. Ook moet worden overwogen het personeel andere uniformen met minder synthetische vezels aan te bieden.’

Grove nalatigheid

De dienstenvakbond verwijt de verantwoordelijken ‘grove nalatigheid'. ,,Tot nu toe hebben de pogingen van de federale politie en het beveiligingsbedrijf niet tot een oplossing geleid”, vat ver.di-regiodirecteur Benjamin Roscher samen. De vakbond roept op om de werkzaamheden aan de controleapparatuur per direct stil te leggen totdat de technische oorzaak van de elektrische schokken bekend is en de afhandeling van de vluchten te verplaatsen naar Terminal 5 van de oude luchthaven Schönefeld of de nieuwe Terminal 2 vervroegd in gebruik te nemen. Vanwege het beperkte vliegverkeer als gevolg van de coronacrisis is dat volgens Roscher geen enkel probleem.

Luchthavenmaatschappij Berlin Brandenburg ziet geen enkele aanleiding voor een verplaatsing. ,,De genomen maatregelen hebben al geleid tot een aanzienlijke vermindering van de elektrostatische ontladingen”, zegt woordvoerder Hannes Höhnemann.

Hoofdpijndossier

De nieuwe luchthaven werd eind oktober in gebruik genomen met een vertraging van maar liefst negen jaar en een budgetoverschrijding van zo'n zes miljard euro. Oorzaak van de vertraging was een opeenstapeling van mismanagement, fouten, politieke bemoeienissen en tussentijdse aanpassingen, wisselingen in de luchthavendirectie en pech. Daardoor werd het bouwproject ook wel ‘een oncontroleerbaar monster’ genoemd en groeide het uit tot een van de duurste bouwblunders en grootste hoofdpijndossiers in de na-oorlogse Duitse geschiedenis.

