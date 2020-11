Bakker (76) die brood gaf aan mensen met geldzorgen tijdens pandemie, overleden aan corona

Toen de eerste golf van het coronavirus in maart heel wat mensen in financiële moeilijkheden bracht, vond de Italiaanse bakker Gianni Bernardinello dat hij iets moest doen. Hij begon manden gevuld met brood, pizza en snoep aan de deur van zijn winkel in Milaan te zetten. ‘Om mensen in nood een handje te helpen’, zo stond te lezen op het bord boven het mandje. ‘Help jezelf en denk ook aan anderen.’



Nadat hij de mand buiten zette, zorgde de Italiaanse bakker ervoor dat hij onmiddellijk uit het zicht verdween. Zo wilde hij voorkomen dat hij mensen die hij kende misschien in de verlegenheid zou brengen. ,,Hij was echt altijd bezorgd’’, zegt Alessandra de Luca (56), een klant en goede vriendin van Bernardinello.



Bernardinello stierf op 9 november aan de gevolgen van het coronavirus in een ziekenhuis in Milaan. Hij was 76 jaar oud, vertelt zijn dochter Samuela Bernardinello aan The New York Times. Tot op de dag dat hij ziek werd, ging Bernardinello elke dag naar zijn bakkerij, ook al smeekten zijn dochters hem meermaals om thuis te blijven en de nodige rust te nemen. ,,Tussen deze muren is er in 130 jaar tijd geen dag geweest dat er geen brood werd gemaakt’’, zei de trotse bakker altijd. Aan stoppen dacht hij niet.

Bijzondere carrière

Bernardinello werd geboren op 22 december in 1943 in Montu Beccaria, een stad in de buurt van Milaan waar zijn ouders noodgedwongen op de vlucht sloegen voor de bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn vader, Aldo Bernardinello, werkte in een fabriek waar automotoren werden geproduceerd. Zijn moeder, Carla Guastoni, was een huisvrouw.

Op 12-jarige leeftijd begon hij te werken als leerling-goudsmid om zijn gezin financieel te helpen. Later werkte hij als modefotograaf en startte een garenbedrijf. Toen de sector in de jaren tachtig door een crisis ging, zocht hij naar nieuwe mogelijkheden. Deze keer wilde hij een product verkopen ‘dat mensen altijd nodig zouden hebben’, zei hij tegen zijn ouders.

Bernardinello kocht de Macchi Bakery in 1989. Voordien had hij nog nooit zelf deeg gemaakt, maar onder het toeziend oog van de oude bakker leerde hij al snel de kneepjes van het vak kennen. De bakkerij, omgedoopt tot ‘Berni’ zoals de bijnaam van Bernardinello luidt, werd een ontmoetingsplaats voor alle buurtbewoners. De lokale bevolking kwam er langs voor een kopje koffie of om Berni te horen praten over het jazzfestival in de buurt dat hij mee organiseerde.

Sinds de uitbraak van het coronavirus werd de bakkerij naast een ontmoetingsplek ook een plaats waar buurtbewoners producten konden afgeven zoals suiker, pasta of tomatensaus. De bakkerij van Bernardinello is nu in handen van zijn dochter Samuela. ,,Hij zei dat we mensen moesten helpen zolang we dat kunnen’’, aldus Samuela. ,,Mensen hebben altijd brood nodig.’’