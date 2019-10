Bangladesh stuurt Rohingya-vluchtelingen naar eiland

De autoriteiten willen in totaal zo'n 100.000 vluchtelingen naar het eiland in de Golf van Bengalen sturen. Critici zetten vraagtekens bij de bewoonbaarheid van Bhasan Char. Eilandbewoners zouden bijvoorbeeld kwetsbaar kunnen zijn als zware stormen overtrekken.



De verhuizing is bedoeld om de druk te verlichten op overvolle vluchtelingenkampen bij Cox's Bazar. Daar bevinden zich ongeveer een miljoen Rohingya uit buurland Myanmar. Op Bhasan Char is volgens de autoriteiten infrastructuur aangelegd die mensen moet beschermen tegen overstromingen.



Het is nog onduidelijk wanneer de verhuizing gaat beginnen. De overheidscommissaris sprak over begin volgende maand. Een hoge marinefunctionaris die betrokken is bij de bouwwerkzaamheden op het eiland zei echter dat waarschijnlijk vanaf december zo'n vijfhonderd vluchtelingen per dag gestuurd kunnen worden.