Barsten in eenheid taliban: leiders met elkaar op de vuist bij paleis

Binnen het nieuwe talibanregime in Afghanistan ontstond kort nadat een regering was gevormd fikse ruzie. Aanhangers van twee rivaliserende leiders gingen met elkaar op de vuist bij het presidentieel paleis in Kaboel, zeggen bronnen binnen de taliban tegen de BBC .

De Britse omroep schrijft dat kennelijk onenigheid ontstond over wie de grootste bijdrage heeft geleverd aan de overwinning van de fundamentalisten, die vorige maand na een bliksemoffensief het hele land veroverden. Ook de verdeling van kabinetsposten zou voor onvrede zorgen.

Slagveld

Een ingewijde zegt dat medeoprichter Abdul Ghani Baradar van de taliban ruzie kreeg met minister Khalil ur-Rahman Haqqani, een topfiguur uit het extremistische Haqqani-netwerk. Baradar zou vinden dat de zege van de taliban vooral gezien moet worden als een diplomatieke prestatie, terwijl zijn rivaal zou menen dat het conflict op het slagveld is gewonnen.

De tot vicepremier benoemde Baradar was de eerste talibanleider die rechtstreeks contact had met een president van de Verenigde Staten. Hij voerde in 2020 een telefoongesprek met Donald Trump. Ook tekende hij de overeenkomst met de Verenigde Staten die de weg vrijmaakte voor het vertrek van Amerikaanse troepen uit Afghanistan.

Uitrusten

De rel kwam aan het licht nadat Baradar vorige week uit de publiciteit was verdwenen. Dat leidde tot speculatie dat hij was overleden. Bronnen zeggen tegen de BBC dat de vicepremier naar Kandahar is vertrokken na het conflict. Naar verwachting keert hij terug naar Kaboel, waar hij mogelijk voor de camera verschijnt om de ruzie te ontkennen.

De taliban zeggen tegen de media dat helemaal geen sprake was van ruzie, maar hebben tegenstrijdige verklaringen afgegeven over wat Baradar momenteel aan het doen is. Een woordvoerder zei tegen de BBC dat de vicepremier ‘moe is en wilde uitrusten.’

Zwaar debat

Ondertussen is ons kabinet verwikkeld in een zwaar debat over de moeizame evacuatieoperatie in Afghanistan. De Kamer verwijt het kabinet dat het te traag heeft gereageerd op de opmars van de taliban en dat er nu nog steeds Nederlanders en tolken vastzitten in het land.



Het debat begon uren later dan gepland. Pas gisteravond laat kwam het demissionaire kabinet met antwoorden op zo’n vijfhonderd vragen van de Tweede Kamer. Daarnaast eisten partijen extra informatie naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant. Van Dijk: ,,De ambassade riep om hulp, maar het ministerie gaf niet thuis.’’

Bekijk hier onze video’s over de situatie in Afghanistan