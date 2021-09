Barsten in eenheid taliban: rivalen met elkaar op de vuist bij paleis

video Kabinet onder vuur in Afghani­stan­de­bat: ‘We hadden meer mensen kunnen evacueren met grotere vliegtui­gen’

18:14 Het kabinet is verwikkeld in een zwaar debat over de moeizame evacuatieoperatie in Afghanistan. De Kamer verwijt het kabinet dat het te traag heeft gereageerd op de opmars van de taliban en dat er nu nog steeds Nederlanders en tolken vastzitten in het land. Het debat is geschorst tot 19.30 uur.