Barvrouw uit de Bronx, held op links

Ze is nerveus, zegt Eileen Connelly. Het is even na 6.00 uur in de ochtend op deze druilerige verkiezingsdag in New York. Connelly is al op pad met een stapel blauwe flyers met daarop de naam van Alexandria Ocasio-Cortez, voorzien van Spaanse dubbele uitroeptekens. ,,Het móet vandaag gebeuren", zegt Connelly - dit is de dag dat Democraten zoals zij de kans krijgen om president Trump en zijn partij macht te ontnemen door mensen als Ocasio-Cortez naar het Congres te sturen. Ocasio-Cortez, een 29-jarige barvrouw uit The Bronx van wie zes maanden geleden niemand buiten het 14de kiesdistrict van New York had gehoord.



Haar opponent in de voorverkiezingen, Democratisch partijkopstuk Joe Crowley, stuurde nog laconiek een vervanger op haar af in een debat. Maar hij verloor, en Ocasio-Cortez is nu een ultralinkse superster die zonder veel Republikeinse tegenstand het Congres in gaat om te pleiten voor 'democratisch socialisme'. Een overheid die zorgverzekeringen en banen voor iedereen garandeert, bijvoorbeeld. De Democraten zullen vandaag, met de uitslag van de midterms in de hand, moeten bepalen of die radicale koers ook deel van de partijlijn wordt.