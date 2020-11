Bas (35) geniet ondanks avondklok volop van vakantie op Curaçao: ‘We gaan gewoon eerder eten’

De arts en zijn vriendin (33) vlogen vorige week dinsdag voor een tiendaagse vakantie naar het Caribische eiland. Daar gold al een avondklok vanaf 23.00 uur maar die is sinds gisteren twee uur vervroegd. ,,Jammer, want de tropische temperaturen lenen zich uitstekend om ‘s avonds later te eten’’, verzucht de dertiger. Toch bederft de spertijd de vakantiepret volgens hem niet. ,,We gaan gewoon eerder eten en voelen ons bevoorrecht dat we überhaupt nog uit eten kunnen’’, klinkt het laconiek door de telefoon.



De aangescherpte coronamaatregelen op Curaçao zijn voor veel thuisblijvers aanleiding Nederlandse vakantiegangers te bespotten op sociale media. ‘Haha veel plezier voor alle mensen die een vakantie hadden geboekt’, tweette iemand gisteren met twee huilen-van-het-lachen-emoji’s als reactie op het nieuws over de strengere coronamaatregelen op het eiland. ‘Al die mensen die nu een vakantie naar #Curacao hebben geboekt, #avondklok en #mondkapjes in het vooruitzicht... Zo gezellig’, schreef een ander.



Weer een ander reageerde met: ‘Fijne vakantie in Curaçao! Avondklok v.a 21u en horeca dicht v.a 20.00 & mondkapjesplicht. Rollend over de vloer van het lachen. Vind ik dan weer leuk omdat juist dit srt mensen zeiken over coronamaatregelen in Nederland!’



Sommigen linken de vakanties aan het stijgende aantal coronagevallen op het eiland. Dat waren er aanvankelijk gemiddeld zo’n 20 en zijn er nu ongeveer 40 per dag. Vorige week was er een recordaantal van 51. Onder hen veel medewerkers van het Curaçao Medisch Centrum (CMC), het Advent-ziekenhuis en andere zorginstellingen. ‘Fijn hè vakantie Curaçao. Niets aan de hand in Curaçao. Kunnen ze fijn besmet terug naar Nederland. En de bevolking daar ook de pineut. ASO’S’, tweette iemand verontwaardigd.



Bart heeft de reacties ook gezien. Uit vrees ‘bakken shit’ over zich heen te krijgen, vraagt hij zijn achternaam niet te publiceren. ,,Ik snap het gevoel van die mensen wel maar denk dat ze handelen uit jaloezie en in hun hart denken: ‘Ik wil daar zitten’.’’