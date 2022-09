BBC-presentator kondigt dood Elizabeth aan met gebroken stem

Buckingham Palace bevestigde, zo'n vijf uur na de eerste waarschuwende boodschap, het overlijden van Elizabeth aan alle grote media. Edwards vertelde op tv: ,,De koningin stierf vanmiddag vredig in Balmoral. De koning (Charles) en koningin gemaal (Camilla) blijven vanavond in Balmoral en keren morgen terug naar Londen.”

Nadat een afbeelding van de vlag bij Buckingham Palace halfstok was getoond, vertelde Huw de kijkers: ,,Enkele ogenblikken geleden kondigde Buckingham Palace de dood van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II aan.” Aan het einde van deze mededeling was de emotie duidelijk hoorbaar in zijn stem.

De omroep zond donderdagmiddag BBC News Special uit met als volgende geplande programma BBC News at six. De presentator was gekleed in een donker pak, wit overhemd en zwarte das.