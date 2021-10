Beam me up, Scotty: Captain Kirk vliegt succesvol naar de ruimte, en weer terug

De raket is gelanceerd door Blue Origin, het ruimtebedrijf van miljardair en zelfbenoemd Star Trek-fan Jeff Bezos. Met een vertraging van 50 minuten is Shatner samen met drie andere ruimtepioniers om 16:50 uur Nederlandse tijd vanuit een ruimtebasis in het westen van de Amerikaanse staat Texas opgestegen. Het hele gebeuren was een experiment om te kijken of grootschalige ruimtetoerisme mogelijk is in de toekomst.