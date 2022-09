Beatrix, Willem-Alexander en Máxima hele dag vooraan bij uitvaart Elizabeth

LIVE | Elizabeth ontvangen buiten Windsor, processie langs bloemenzee naar laatste rustplaats

Koningin Elizabeth II is aangekomen bij het laatste deel van de tocht naar haar laatste rustplaats. Na een grootse processie door de binnenstad van Londen werd de kist in de speciaal voor Elizabeth gemaakte lijkwagen geladen, en naar Windsor, de plaats die de vorstin altijd het meest als thuis heeft ervaren, gebracht. Eerder op de dag vond de uitvaartdienst plaats in Westminster Abbey en hield Groot-Brittannië twee minuten stilte. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

16:40