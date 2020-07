Beeld van Columbus omvergetrokken in Baltimore

Zuid-Afri­ka meldt meer dan 10.000 nieuwe coronabe­smet­tin­gen

8:05 In Zuid-Afrika zijn zaterdag meer dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Niet eerder werden op één dag zoveel infecties vastgesteld in het land. In totaal zijn in Zuid-Afrika nu ruim 187.000 infecties bekend en 3026 mensen gestorven aan het longvirus. In geen enkel ander Afrikaans land zijn meer besmettingen bekend.