Begraven baby na zeven uur levend onder het zand vandaan gehaald

De Polícia Militar do Estado de Mato Grosso heeft een video gedeeld van de reddingsactie in het Xingu Nationaal Park. De agenten kwamen ter plaatse nadat een verpleegster melding had gemaakt van een baby die vlak na de geboorte - met de navelstreng nog aan haar buik - werd begraven. Het gebied in de staat Mato Grosso is de thuisbasis van vele inheemse stammen.

Agenten, die met hun blote handen de baby probeerden uit te graven, dachten een lijkje boven te halen, maar hoorden tot hun verbazing plots zacht gehuil. De baby lag op dat moment al zeker zeven uur onder het zand in een tuin in Canarana. Ze was begraven in een put van zo’n 50 centimeter diep. ,,Het is een wonder dat het kindje na zoveel uren nog leefde", aldus majoor João Paulo Bezerra, die bij de reddingsactie aanwezig was.



De familie zou verklaard hebben dat het pasgeboren meisje op haar hoofd was gevallen in een badkamer vlak nadat de moeder haar ter wereld had gebracht. Ze namen aan dat de baby dood was, omdat ze niet meer reageerde. Vervolgens zouden ze haar begraven hebben in overeenstemming met hun inheemse gebruiken. De autoriteiten twijfelen aan het verhaal van de familie.