Behandeling met peperduur medicijn in Boedapest slaat aan bij zieke Jayme (1)

Infusen

Het jongetje is nu drie weken in het Bethesda Kinderziekenhuis in Hongarije, samen met zijn ouders. De eerste keer dat artsen infusen plaatsten liep niet voorspoedig. ,,Jayme werd over zijn hele lichaam geprikt, maar nergens lukte het om een infuus te plaatsen", zo laten de ouders weten in een blogpost. ,,Uiteindelijk kozen de artsen ervoor om een infuus in de nek van Jayme te zetten, iets wat papa en mama heel eng vonden om te zien. Na een pauze was het tijd voor het tweede infuus, maar helaas lukte deze ook niet. Jayme was al op zo veel plekken geprikt dat er eigenlijk nergens meer een goede ader te vinden was.”



Jayme viel die avond meteen in slaap. ,,Het prikken van de infusen had in totaal bijna zes uur in beslag genomen en hij was helemaal gesloopt. Er waren meer dan vijf artsen bezig geweest om een infuus te prikken en het was niemand uiteindelijk gelukt.”



Uiteindelijk lukte het via een echo-apparaat. ,,Het ging zo snel, dat papa en mama zelfs waren vergeten om Jayme aan de beademing te doen, iets wat ze normaal doen als er bloed wordt geprikt omdat Jayme dit heel spannend vindt en in paniek raakt.”