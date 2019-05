Behandeling verlamde Fransman toch weer hervat na tussenkomst rechter

Enkele uren nadat de behandeling van de verlamde Fransman Vincent Lambert (42) was stopgezet, heeft een Franse rechtbank opdracht gegeven om dat weer terug te draaien. Lambert raakte in september 2008 betrokken bij een motorongeval en wordt sindsdien kunstmatig in leven gehouden.

Het lot van Lambert heeft Frankrijk en zijn familie hevig verdeeld. Zijn echtgenote en zes van de acht broers en zussen steunen het beëindigen van de behandeling, maar de strenggelovige ouders voeren al zes jaar lang een juridische strijd om hun zoon in leven te houden, sinds hij in 2013 uitbehandeld was.

Medische toestand

De zaak ging zelfs tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatburg, dat in juni 2015 besliste dat de behandeling gestaakt mocht worden. Het Hof volgde daarmee de beslissing van de hoogste Franse rechters, die een jaar eerder hadden geoordeeld dat de man – die in een vegetatieve staat verkeert – niet langer behandeld hoefde te worden. De ouders stelden daarop dat er een nieuwe medische beslissing nodig was, omdat Lambert een andere arts had gekregen en dat er nieuwe ontwikkelingen waren in zijn medische toestand.



Vorige maand bepaalde de Franse Raad van State echter dat de behandeling wel degelijk mocht worden stopgezet en maandagochtend voldeden de artsen aan die beslissing. De man kreeg sindsdien geen voeding en water meer, waarna hij binnen enkele dagen zou komen te overlijden.

Behandeling opnieuw opgestart

Maandagavond besloot het hof van beroep in Parijs echter dat Lambert toch in leven moet worden gehouden, tot een VN-comité zich over de zaak heeft uitgesproken. Het hof ‘draagt de Franse staat op om alle maatregelen te treffen ter uitvoering van de voorlopige maatregelen die het Internationaal Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap op 3 mei 2019 heeft gevraagd aangaande het onderhoud van voedsel en de ‘hydratatie’ van Vincent Lambert’, zo luidt het oordeel.

De ouders van de man willen niet dat hun zoon zal sterven ‘van honger en dorst’. Ook hun raadsman spreekt schande over het eerdere besluit. ,,Het is beschamend. Ze hebben hun zoon zelfs niet kunnen omhelzen’’, verklaarde hij tegenover persbureau AFP. Jérôme Triomphe, de vader van Lambert, reageerde dan ook verheugd op de uitspraak. Voor een groep demonstranten die betoogden voor het in leven houden van zijn zoon, riep hij: ,,We hebben gewonnen, Vincent moet leven, Vincent zal leven!’’