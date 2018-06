Behulpzame agent vindt verlovingsring van 20.000 dollar terug op zandstrand

Zaterdag verloor een vrouw uit Pennsylvania de kapitale verlovingsring op het langgerekte eilandje voor de kust van Long Island, nabij New York City. In paniek belde de dame de politie, meldt nieuwszender NBC.



Een speurtocht op het strand, en in de woning waar de vrouw verbleef, leverde niets op. De vrouw ging met lege handen terug naar Pennsylvania, De behulpzame agenten lieten het er niet bij zitten.



Agent Edmund McDowell van de waterpolitie in Suffolk werd ingeschakeld. McDowell, die al eerder een ring terugvond, nam gemakshalve zijn eigen metaaldetector mee en had het glimmertje in amper tien minuten boven water.



Het kostbare kleinood werd overhandigd aan een vriendin van de vrouw, die McDowell en zijn 'toverstaf' op het juiste spoor had gezet. Als zij de ring niet verliest, heeft de eigenaresse hem vanavond nog terug.