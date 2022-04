Beijing gaat nog massaler testen na tientallen nieuwe coronagevallen

Het dichtbevolkte stadsdeel Chaoyang, waar 3,5 miljoen mensen wonen, moest zich al onderwerpen aan drie testen per week. De eerste ronde begon maandag en leverde welgeteld 22 positieve gevallen op. Ondanks dat geringe aantal heerst de angst dat Beijing in navolging van de nog grotere havenstad Sjanghai gedeeltelijk of zelfs helemaal in lockdown zal gaan. Verscheidene buurten zijn al afgegrendeld en mensen mogen de wijk niet meer uit.



Deskundigen wijzen erop dat de hoofdstad, in tegenstelling tot Sjanghai, zeer vroeg ingrijpt en vrijwel iedereen test. Dat zou moeten helpen de uitbraak in te dammen. In Beijing zijn tot dusver een honderdtal corona-infecties ontdekt. Hoewel het vrij strikte uitgaansverbod in Sjanghai al een maand van kracht is, werden daar de laatste 24 uur 17.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. Verreweg de meeste zijn asymptomatisch, maar er waren ook 33 Covid-19-doden te betreuren.