Bekende Amerikaanse commentator betrapt op masturberen tijdens videoconferentie

Een van de prominentste commentatoren in de Amerikaanse journalistiek heeft doodleuk zitten masturberen tijdens een zogenoemde zoomchat. Jeffrey Toobin (60) neemt voorlopig afstand van zijn werk als senior juridisch analist bij nieuwszender CNN en tijdschrift The New Yorker schorste de voormalige openbaar aanklager, melden Amerikaanse media.

Twee deelnemers aan het videogesprek van The New Yorker verklaarden tegenover de nieuwssite Vice dat ze Toobin zagen en hoorden masturberen. Toobin spreekt in een verklaring van ‘een gênante en dwaze fout’. Hij verkeerde naar eigen zeggen in de veronderstelling dat de camera en microfoon uit stonden. ‘Mijn excuses aan mijn vrouw, familie en collega’s’, schrijft hij. Volgens CNN heeft Toobin vrij gevraagd om’een persoonlijke kwestie af te handelen’. De tv-zender willigde zijn verzoek in.

Volgens de twee ‘verklikkers’ vond de videoconferentie plaats ter voorbereiding op de berichtgeving over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In een simulatie zouden verschillende tijdschriftmedewerkers de rol hebben gespeeld van Donald Trump, Joe Biden en andere politieke actoren. Toobins rol was die van de rechtbanken. Het gênante incident vond plaats terwijl de Democraten en Republikeinen zich in de simulatie hadden teruggetrokken voor beraadslagingen.

Schandaal

Toobin is een van de prominentste commentatoren in de Amerikaanse journalistiek op het vlak van juridische kwesties. Hij werkt al jaren als vaste auteur voor The New Yorker en trad als deskundige op bij CNN. De voormalige openbaar aanklager belichtte onder andere de zaak van de van dubbele moord verdachte American Football-legende O.J. Simpson, schreef boeken over het Amerikaanse Hooggerechtshof en het schandaal rond Witte Huis-stagiaire Monica Lewinsky en president Bill Clinton.

