Bekende gruwelmoord op Brits gezin in Alpen blijft mysterie: verdachte vrijgelaten

De gruwelmoord op een Brits gezin in de Alpen houdt de gemoederen al bijna tien jaar bezig, en daar komt voorlopig geen einde aan. De man die gisteren werd aangehouden als verdachte in het onderzoek, is bij gebrek aan bewijs alweer vrijgelaten. ,,Ik hoop dat mijn cliënt nooit meer als verdachte zal worden beschouwd”, laat zijn advocaat in een verklaring weten.

De Franse autoriteiten hielden gisteren een man aan in verband met de onopgeloste moord uit 2012 op drie leden van een Britse familie en een fietser in de Franse Alpen. Hij was al eens eerder aangehouden, maar in zijn verhaal zaten volgens bronnen van Justitie in Annecy gaten. Ook werd zijn alibi gecheckt.



Inmiddels blijkt dat de man zeer waarschijnlijk niets met de moorden te maken heeft. ,,Er is geen aanklacht ingediend tegen de persoon die is verhoord”, zo citeert The Guardian de officier van justitie. ,,Zijn verklaring en onze controles stellen ons in staat zijn deelname aan de feiten uit te sluiten. Het onderzoek gaat door.” De arrestatie en de inval waren een zeldzame ontwikkeling in een van Frankrijks meest beruchte coldcasezaken. Even werd gedacht aan een doorbraak.

De advocaat van de verdachte vertelde gisteren al dat de arrestatie onterecht was. ,,Het verhaal van deze man is nog steeds hetzelfde: ‘ik was aan het wandelen’. Hij kwam nooit in contact met deze familie.” Volgens Franse media is de verdachte een motorrijder die tijdens het drama door bosarbeiders was gezien. Hij werd in 2015 al geïdentificeerd en ondervraagd als getuige, maar bleek ook toen met de moorden niets te maken te hebben.

Wat gebeurde er?

Tien jaar geleden werden in het gehucht Chevaline, ten zuiden van het Meer van Annecy, een 50-jarige Brit van Iraakse komaf, zijn vrouw en haar moeder doodgeschoten in hun auto. Hun twee dochters overleefden het bloedbad, dat sterk leek op een professionele afrekening. Een 45-jarige fietser, die waarschijnlijk toevallig getuige was, werd ook vermoord.

De ‘Alpenmoordzaak’ leek op de plank te belanden, maar de aanklager in Annecy zei onlangs dat het onderzoek nog altijd gaande is. Vorig jaar sprak de politie over een mogelijk verband met een bende huurmoordenaars in Parijs. In het huis van een van de bendeleden, een oud-politieman, werden kogels gevonden van hetzelfde kaliber als die in Annecy waren gebruikt. Dat zou erop kunnen wijzen dat de fietser het eigenlijke doelwit was, maar de toedracht van de viervoudige moord is nog altijd in nevelen gehuld.

Moordenaar

De politie gelooft dat de moordenaar die dag alleen was en één wapen gebruikte. Het betreft een pistool dat het Zwitserse leger gebruikte in de jaren 20 en 30, niet het soort wapen dat beroepsmoordenaars gebruiken.

Het oudere meisje dat de aanslag overleefde vertelde de politie dat zij en haar vader buiten de auto waren toen het schieten begon. Toen het de vader niet lukte zijn dochter in de auto te krijgen, probeerde hij met het voertuig te ontsnappen met de rest van de familie. Maar de auto kwam in een berm vast te zitten. De moordenaar schoot de drie volwassen inzittenden vervolgens in het hoofd.