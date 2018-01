Bekende seksuoloog laat vervallen kapel veilen: kopen is meenemen

Vadermoord? Dochter werkt lichaam weg in met beton volgestorte kelder

16:40 Een maand nadat Amerikaan William Mussack voor het laatst van zich liet horen, is zijn lichaam gevonden in de kruipruimte onder zijn huis in Brighton, Colorado. Het lijk van de 69-jarige man was in beton gegoten. Zijn dochter Dayna Jennings is opgepakt op verdenking van de moord op haar vader.