Bekende tv-stuntman (41) zwaargewond bij heftige stunt America's Got Talent

Jonathan GoodwinBij de repetities voor de Amerikaanse spelshow America’s Got Talent: Extreme is donderdagavond een bekende tv-stuntman levensbedreigend gewond geraakt. Het gaat om de 41-jarige Jonathan Goodwin, een extreme durfal die ook met Nederlandse illusionisten heeft samengewerkt.

Goodwin was donderdag zijn laatste stunt aan het oefenen op de Atlanta Motor Speedway, een racecircuit in Hampton in de Amerikaanse staat Georgia. In een video die vanaf de set is opgenomen, is de stuntman bungelend aan een touw te zien, ingeklemd tussen twee auto’s die op een paar meter afstand van hem staan.

Gigantische vuurbal

De stunt was om zichzelf te bevrijden en te voorkomen dat hij verpletterd zou worden door de slingerende auto’s. Maar door een nog onbekende oorzaak viel Goodwin niet op tijd naar beneden en belandde hij tussen de twee voertuigen, waarop er een ontploffing volgde. ,,De knal zorgde ervoor dat de auto’s explodeerden en eindigden in een gigantische vuurbal. Hij viel op de grond en stootte zijn hoofd”, vertelt een ooggetuige tegen de doorgaans goed ingevoerde entertainmentwebsite TMZ.

Wat er daarna gebeurt is op de beelden niet te zien, maar Goodwin raakt ernstig gewond en wordt per helikopter in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. ,,Hij had verschillende snijwonden en liep ernstige verwondingen op aan zijn benen. Hij werd in ernstige toestand vervoerd, maar is momenteel in leven, aanspreekbaar en gezond”, aldus een politiewoordvoerder tegen The Sun.

De repetities voor de extreme editie van de bekende talentenjacht zijn tot maandag stilgelegd. ,,Onze gedachten en gebeden gaan uit naar hem en zijn familie terwijl we wachten op verdere updates over zijn toestand”, laat een woordvoerder van het programma in een schriftelijke verklaring weten.

Bekijk hieronder beelden van het ongeluk

Bekend van tv

De uit Wales afkomstige Goodwin, die onder meer met de Nederlandse illusioniste Sabine van Diemen heeft samengewerkt, geniet in de Verenigde Staten een reputatie als dare devil, een extreme durfal. Zijn biografie op zijn website omschrijft hem als ‘professionele waaghals die zichzelf in de meest extreme situaties heeft gebracht en de dood elke keer heeft ontweken’. Bij een van zijn meest gevaarlijke stunts hangt de Brit ondersteboven in een dwangbuis, wordt hij in vuur en vlam gezet en moet hij vanuit die positie een brandblusser bereiken. En wel binnen 30 seconden, anders raakt zijn kleding oververhit en dreigt Goodwin te stikken.

In de afgelopen jaren was Goodwin met regelmaat te zien in diverse acrobatische stuntprogramma’s. In 2013 kreeg de waaghals een eigen show op de Britse televisie, getiteld The Incredible Mr. Goodwin. De show omvatte een breed scala aan stunts, van het beklimmen van wolkenkrabbers tot extreme planking. In 2019 haalde de Brit de finale van Britain’s Got Talent met een stunt waarbij hij ‘levend begraven’ werd. Vorig jaar dook hij op in America’s Got Talent en moest hij genoegen nemen met een plek in de halve finale.

Simon Cowell

America’s Got Talent: Extreme is een speciale editie voor waaghalzen die gepresenteerd wordt door acteur Terry Crews. Juryleden zijn Got Talent-boegbeeld Simon Cowell, WWE-superster Nikki Bella en rallyautocoureur Travis Pastrana. Wanneer het programma op televisie komt, is niet duidelijk. Deelnemers strijden om de hoofdprijs van een half miljoen dollar.

Volledig scherm Explosie op set America's Got Talent © Twitter