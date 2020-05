‘Bekentenis’ Amerikaanse ontvoerder president Maduro: ‘Moest van Trump’

Denman is een van de dertien ‘terroristen’ die zondag gevangen werd genomen. De dertien zouden betrokken zijn geweest bij een mislukt complot om Venezuela binnen te vallen en president Maduro te verdrijven. In de gisteren getoonde video is Denman te zien. Hij beantwoordt kalm de vragen die iemand buiten het beeld van de camera hem in het Engels stelt.



De Amerikaan vertelt voor 100.000 dollar ingehuurd te zijn om in januari vijftig à zestig Venezolanen in Colombia te trainen. Daarna zou de groep naar de Venezuolaanse hoofdstad Caracas gaan om er een vliegveld in te nemen. Er zou dan een vliegtuig komen om president Maduro naar Amerika te krijgen. Hoe Maduro gepakt moest worden en in het vliegtuig gekregen wordt niet besproken.



Denman en zijn 41-jarige landgenoot Airan Berry zouden beiden bij de speciale strijdkrachten hebben gediend. In de getoonde video - waarvan onduidelijk is waar hij is opgenomen en of Denman onder druk wordt gezet om de vragen te beantwoorden - zegt de eerste dat ze werden ingehuurd door Jordan Goudreau, ook een Amerikaanse veteraan die beveiligingsbedrijf Silvercorp USA leidt. Goudreau zou de groep van materiaal hebben voorzien. Met snelle boten zouden de dertien mannen afgelopen zondag vanuit Colombia hebben geprobeerd Venezuela binnen te dringen. Acht anderen werden gedood toen het Venezolaanse leger reageerde. Denman noemt Donald Trump als de opdrachtgever van de hele operatie.