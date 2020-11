Belangrijke Nederlandse drugshandelaar vast in Spanje: verdacht van witwassen 6 miljoen

VideoDe Spaanse politie heeft een prominente Nederlandse drugshandelaar gearresteerd die volgens hen lid was van het beruchte Cali-drugskartel. De verdachte, die in Marbella woont, wordt beschuldigd van het witwassen van minstens 6 miljoen euro aan cryptomunten, melden Spaanse media.

De Nederlander van Colombiaanse afkomst werd gearresteerd in de Zuid-Spaanse havenstad Málaga. ‘Hij trad jarenlang op als Europees vertegenwoordiger van het (inmiddels opgeheven) Cali-kartel, voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk en Nederland en had banden met de nummer één op de Interpol-lijst van meest gezochte personen’, citeren de media uit het persbericht van de politie.

De verdachte, wiens identiteit niet bekend is gemaakt, hield zich volgens de politie 'op grote schaal’ bezig met het witwassen van drugsgeld. In zijn riante onderkomen in Marbella namen speurders 85.000 euro aan contanten in beslag alsook ruim vijftien creditcards, drie luxe horloges (eentje met een geschatte waarde van ruim 17.000 euro, een andere van 8000 euro), meerdere computers en mobieltjes en drie luxewagens (eentje uit de topklasse). Er is ook beslag gelegd op een bankrekening.

Delft

In zijn woning in Delft werd voor 170.000 dollar (ruim 143.000 euro) aan cryptovaluta gevonden, naast tal van documenten en computermateriaal, waaronder verschillende versleutelde cryptowallets (software).

De arrestatie volgde op een onderzoek in samenwerking met de Nederlandse politie en de Belastingdienst. Dat onderzoek begon in 2018, toen de Spaanse autoriteiten vernamen dat de vermeende drugshandelaar zich in Marbella had gevestigd, ‘op de vlucht voor politiedruk in zijn vorige woonplaats in Nederland’.

