Belarus dwingt vlucht met kopstuk oppositie tot landing; EU-leiders bespreken sancties

updateBelarus heeft zondag oppositie-kopstuk en journalist Roman Protasevitsj gearresteerd. Het land dwong de lijnvlucht waarmee Protasevitsj vloog te landen in Minsk. Hij verbleef sinds 2019 in ballingschap en riskeert in zijn thuisland de doodstraf. Internationaal wordt met verbijstering gereageerd op de actie. EU-leiders spreken vandaag over mogelijke sancties tegen Belarus na de actie die wordt gezien als ‘staatsterrorisme’ en ‘piraterij’.

De EU wil een internationaal onderzoek naar de gedwongen landing van het Ryandair-toestel in Minsk. ,,Bij het uitvoeren van deze dwang hebben de autoriteiten van Belarus de veiligheid van passagiers en bemanning in gevaar gebracht”, zegt de chef van het buitenlands beleid van de EU, Josep Borrell, in een verklaring maandagochtend. De EU-leiders staan op het punt om aanvullende sancties te bespreken tegen Belarus op een top die later vandaag in Brussel begint. ,,Er moet een internationaal onderzoek naar dit incident plaatsvinden, na de grove inbreuk van de internationale luchtvaartregels.”

Het gaat om Ryanair-vlucht FR4978, die onderweg was van Griekenland naar Litouwen. Aanvankelijk leek het erop dat het vliegtuig vanwege een bommelding aan boord moest gaan landen in Minsk. Even daarna meldden lokale media dat Belarus het vliegtuig tot landen hadden gedwongen om Protasevitsj te arresteren. Een MiG-29-gevechtsvliegtuig, dat stamt uit de Sovjet-tijd, escorteerde het Ryanair-toestel. Om 20.25 uur is het vliegtuig veilig geland in de Litouwse hoofdstad Vilnius, zegt Ryanair. Naar verluid reisde Protasevitsj met zijn vriendin. Volgens onder meer de actiegroep Voices of Belarus is ook zij gearresteerd.

Een medepassagier vertelt aan Reuters dat Protasevitsj, die grote protesten in Belarus vorig jaar uitzond, meteen actie ondernam toen duidelijk werd dat het vliegtuig binnen enkele minuten zou landen in Minsk. ,,Hij stond op, opende de bagagebak en probeerde zijn vriendin wat spullen mee te geven”, zegt de Litouwse passagier Mantas. ,,Ik denk dat hij een fout maakte door het alleen aan zijn vriendin te geven, want ik denk dat zij ook is gearresteerd. Hij had mij en andere passagiers ook spullen kunnen geven.” Een andere passagier zegt dat de journalist ‘erg bang’ leek.

Lees hieronder verder

Volledig scherm Een Belarussische man controleert de bagage van de Ryanair Boeing 737-8AS (flight number FR4978) op het vliegveld van Minsk. © AFP

Gevolgd naar het vliegtuig

Voormalig parlementslid Latushko zegt dat zes passagiers in Minsk zijn gebleven. ,,Volgens informatie van het Nationale Anti-Crisis Management zijn twee inwoners van Belarus en vier Russische burgers niet vanaf Minsk naar Vilnius gevlogen”, twitterde hij. Latushko deed in 2020 mee met de protesten tegen Loekasjenko. Hij is het hoofd van schaduwoverheidsorganisatie het Nationale Anti-Crisis Management. De universiteit in Vilnius zegt dat student Sofie Sapage (23), die reisde met Protasevitsj, ook is gearresteerd in Minsk. De universiteit eist haar onmiddellijke vrijlating.

De 26-jarige Protasevitsj vertelde zijn collega's eerder vandaag dat hij gevolgd werd toen hij naar het vliegveld in Athene reisde, schrijft The Guardian. Een Russisch sprekende man had hem gevolgd tot aan het vliegveld, waar hij probeerde zijn documenten te fotograferen, schreef de journalist aan zijn collega's. Die zeggen sindsdien niets meer van hem vernomen te hebben.

Het vliegtuig werd geëscorteerd door een gevechtstoestel van de luchtmacht van het land. Ook een militaire helikopter zou bij de actie betrokken zijn geweest. Naar verluidt heeft de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko persoonlijk het bevel gegeven om de Ryanair-vlucht aan de grond te zetten.

Oprichter oppositiekanaal

Protasevitsj is de oprichter van het oppositiekanaal Nexta op het berichtenplatform Telegram. Dat kanaal bericht onder meer over de massale betogingen tegen het regime van Loekasjenko. Die regeert de voormalige Sovjet-Republiek al sinds 1994 met harde hand en zou de verkiezingen in augustus door middel van fraude naar zijn hand hebben gezet.

Nexta meldde dat Protasevitsj op de internationale luchthaven van Minsk is aangehouden: ,,Het vliegtuig is gecheckt, er is geen explosief gevonden en de passagiers werden weggestuurd voor nog een doorzoeking. Onder hen was Nexta-journalist Roman Protasevitsj.”

Oppositieleidster in ballingschap Svetlana Tichanovskaja stelt dat Loekasjenko de veiligheid van alle inzittenden op het spel heeft gezet door de Ryanair-vlucht aan de grond te laten zetten. Op Twitter eist zij de onmiddellijke vrijlating van Protasevitsj en internationale sancties tegen Belarus.

Veroordeeld

De actie wordt inmiddels door veel landen veroordeeld. De Litouwse president Gitanas Nauseda riep op tot onmiddellijke vrijlating van de journalist en vroeg de NAVO en de EU te reageren op de actie van Loekasjenko. ,,Dit leverde groot gevaar op voor de internationale luchtvaart.’’ De procureur-generaal in de Litouwse hoofdstad Vilnius is een voorlopig onderzoek begonnen naar de vliegtuigkaping. De passagiers en de bemanning van het vliegtuig, dat zondagavond uiteindelijk in Vilnius aankwam, zullen worden ondervraagd.

De NAVO heeft laten weten dat het incident een ‘serieus, internationaal onderzoek’ vereist. Volgens de regering van Litouwen waren er 170 mensen aan boord, afkomstig uit twaalf landen, van wie 94 uit Litouwen; volgens de autoriteiten in Belarus waren er 123 passagiers.

Demissionair minister-president Mark Rutte noemde de actie in een tweet ‘ongekend’ en ‘onacceptabel'. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zei zondagavond dat de ‘verantwoordelijken voor de Ryanair-kaping bestraft moeten worden’, en dat Protasevich onmiddellijk moet worden bevrijd. De Europese Raad bespreekt het incident vandaag. Ze spreken van ‘staatsterrorisme’ en ‘piraterij’.

Ook de Amerikaanse regering veroordeelde de actie. De VS roepen op tot een snelle bijeenkomst van een internationale burgerluchtvaartgroep om zich over de kwestie te buigen. De Amerikaanse minister Anthony Blinken van Buitenlandse Zaken eiste bovendien de onmiddellijke vrijlating van Protasevitsj en zei dat deze “schokkende daad van het regime van Loekasjenko het leven van meer dan 120 passagiers, onder wie Amerikaanse burgers, in gevaar heeft gebracht”.

Ook Polen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk lieten zich in negatieve zin uit over de actie van Belarus. ,,Deze bizarre actie van Loekasjenko zal serieuze gevolgen hebben", zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onder vuur

Eurocommissaris van Transport Adina Valean twitterde rond 19.00 uur dat de vlucht zojuist vertrokken was naar Vilnius. ,,Goed nieuws voor iedereen, vooral de families en vrienden van de mensen aan boord", schreef ze. De tweet zorgde voor een regen aan kritiek, omdat de politica voorbij ging aan de arrestatie van Protasevitsj.

Ook de persverklaring die Ryanair op Twitter deelde, rept niet over de oppositieleider, wat de luchtvaartmaatschappij aardig wat boze reacties oplevert. ,,Feit dat een passagier ontvoerd is en nu overgeleverd aan Lukashenko heeft het statement van de Ryanair Press Office niet gehaald", schreef D66-kamerlid Jan Paternotte bijvoorbeeld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: