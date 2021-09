Belg (17) sterft in handen van vriend na steekpartij, Nederlander (18) verdacht

Een 18-jarige Nederlandse jongen wordt verdacht van het doodsteken van de 17-jarige Ismaël Salaoui in het Belgische Hemiksem, een dorpje bij Antwerpen. ,,Ismaël ging een ritje maken met zijn gerepareerde brommer. Een uurtje later kwam een vriend onze tuin in gelopen en zei dat hij was neergestoken”, vertelt de moeder van het slachtoffer.

Dinsdagavond, omstreeks 20.45 uur. Bij het station van Hemiksem in de provincie Antwerpen ligt het levenloze lichaam van Ismaël. De tiener kreeg even daarvoor een fatale messteek rechts in zijn borst van de 18-jarige Amir Z., een Nederlandse jongen met Marokkaanse wortels, die op steenworpafstand van het station woont.



De jonge verdachte duwde Ismaël van zijn brommer en het tweetal begon te vechten, meldt de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Ineens haalde Amir Z. een mes tevoorschijn en stak hij zijn slachtoffer in de borststreek. Of er nog meer steken werden gegeven, is niet duidelijk. Maar Ismaël viel neer en overleed aan zijn verwondingen.



De verdachte Amir Z., die even verderop het mes van zo'n 15 centimeter in een vuilbak deponeerde, werd niet veel later opgepakt.

Brommer even testen

,,We weten niet wat er precies is gebeurd", zegt Lesly, de moeder van Ismaël. ,,We hadden nog nooit van de verdachte gehoord. Het leek er in de verste verte niet op dat Ismaël het huis had verlaten om te gaan vechten. Dat lag niet in zijn aard. Samen met enkele vrienden ging hij een ritje maken met de brommer die hij net had gemaakt. Hij had er een nieuwe cilinder ingedaan en wilde die testen. Maar een uurtje later kwam een vriend de tuin in gelopen die zei dat Ismaël was neergestoken. Toen we hem daar zagen liggen, zakte de grond onder onze voeten weg."

Volledig scherm Familie en vrienden komen samen op de plek waar Ismaël is neergestoken om bloemen neer te leggen en bij elkaar troost te zoeken. © Photo News

Vrienden en familie kwamen gistermiddag samen bij het station om Ismaël te herdenken. Zo’n tweehonderd mensen waren aanwezig. ,,Mijn zoon stond klaar voor iedereen, zowel vrienden als familie", zegt Lesly. ,,Zijn netwerk was groot: hij drumde, speelde voetbal, ging turnen en sleutelde graag met vrienden aan brommers. Bij velen was hij graag gezien, zoals op de herdenking zichtbaar was."

De jongen was niet alleen sportief, maar ook ambitieus. Hij was bezig aan zijn zevende jaar elektriciteit, maar ging volgend jaar Internationaal Ondernemen studeren. En naast de vele studentenbaantjes, schreef hij zich in als vrijwillig ambulance-medewerker. ,,Hij was geslaagd voor zijn testen en zou dit weekend starten met de opleiding."

Dinsdagavond werd de tiener zélf nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Hij stierf in de armen van een vriend. Wat de aanleiding is van de steekpartij, is nog onduidelijk. Dat wordt momenteel onderzocht. Ooggetuige Jef verklaart dat hij de verdachte om 20.30 uur vlak bij het station zag fietsen, om er een kwartier later opnieuw te arriveren.

,,Er moet in de tussentijd ruzie zijn ontstaan. Zo agressief was die kerel. Hij wachtte zijn slachtoffer op. Toen die voorbij wilde rijden op zijn brommer, werd hij door de dader omvergeduwd. Ze begonnen te vechten, eerst op de grond, daarna tegen de muur. En plotseling hoorde ik geschreeuw. Toen moet hij hem hebben gestoken. Het is een beeld dat nooit meer uit mijn gedachten gaat."

Volledig scherm Ismaël als ambulance-medewerker in spe. © RV

De last van de wijk

Uit een rondvraag in de omgeving blijkt dat verdachte Amir Z. vaker voor overlast zorgt. In de buurt van het station staat de jongeman bekend als 'onhandelbaar'. Het verrast hen niet wat er zich dinsdagavond afspeelde. ,,Die jongen is al jarenlang een last voor de wijk", zegt Carl Sanders (38), een buurman van Amir.

,,Hij gaat met iedereen de confrontatie aan die ook maar één verkeerde blik geeft. Twee weken geleden vocht hij nog met een andere buurman. En in het park waar mijn zoontjes voetballen, bedreigde hij hen terwijl hij een mes op zak had."

Volledig scherm Zo'n 200 mensen daagden op voor een wake. © Photo News

De uitbater van een plaatselijke kroeg had ook geregeld last van Amir Z. ,,Hij bietste voortdurend sigaretten. Drie weken geleden ging hij op de vuist met mijn zoon omdat hij eens een keer niets gaf. Wekelijks komt de politie langs zijn deur." De jongen zou nog maar drie jaar in België wonen en werkloos zijn. ,,Zijn moeder kwam onlangs nog vragen of ik toevallig een huisje te huur had voor hem", zegt een ander. ,,Zij wilde dat hij zelfstandig werd. Ook zij leek radeloos."

De familie, die naast het café woont, was zelf niet beschikbaar voor commentaar. De verdachte is aangehouden voor moord. Zijn advocaat Yigit Bayram vraagt het verdere onderzoek af te wachten.

Volledig scherm Carl Sanders (38), een buurman van Amir. © Photo News

Volledig scherm Familie en vrienden komen samen op de plek waar Ismaël is neergestoken om bloemen neer te leggen en bij elkaar troost te zoeken. © Photo News

Volledig scherm Slachtoffer Ismaël Salaoui (17). © RV

Volledig scherm Vader Rachid kust een foto van Ismaël, moeder Lesly legt bloemen neer.. Rechts Ismaël. © Photonews/RV

Volledig scherm Familie en vrienden komen samen op de plek waar Ismaël is neergestoken om bloemen neer te leggen en bij elkaar troost te zoeken. © Photo News

