Belg met metaaldetector doodgeschoten door jager, vlakbij Nederlandse grens

In het Belgische Tongeren, op twintig minuten rijden van Maastricht, is afgelopen zondag een 31-jarige Belg doodgeschoten door een jager. De schutter is woensdag opgepakt. Het slachtoffer, dat ten tijde van het incident met een metaaldetector rondliep, kende de jager niet. ,,Ik ben een vriend voor het leven kwijt”, zegt een goede vriend van de overleden Ken Moons, die regelmatig samen met hem het veld in trok.

De jager, een man op leeftijd, verleent zijn volledige medewerking aan het onderzoek, zegt zijn advocaat Philip Daeninck, die verder geen informatie geeft. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, maar alles wijst op een noodlottig ongeval. De paden van de gepensioneerde jager en Moons zouden elkaar toevallig gekruist hebben, nabij een akkerveld in Rutten bij Tongeren.

De twee mannen kenden elkaar niet. Mogelijk dacht de jager dat Moons, die op zoek naar oude munten, een wild dier was en schoot hij op de jonge dertiger. Moons had een zwarte kap op en was donker gekleed. Ook het scenario waar een verdwaalde kogel het lichaam van de dertiger trof, is niet uitgesloten.

Veel te vroeg heengegaan

Het was de 84-jarige landbouwer Hubert Engelborghs die het lichaam maandagochtend ontdekte. De tachtiger wilde een paaltje controleren in zijn veld, maar zag plots iets vreemds liggen. Het deed hem in eerste instantie aan een plastic zeil denken, maar toen Engelborghs naderde bleek het om een persoon te gaan. ,,Een man die op de grond lag en bloedde uit zijn neus en mond, en langs hem lag zijn metaaldetector”, vertelt de boer.

Moons zou op die zondagavond alleen op zoektocht zijn geweest met zijn metaaldetector. Eerder ging de man geregeld met een vaste partner op pad, op zoek naar waardevolle munten in het veld. ,,We waren altijd samen”, schrijft een van zijn beste vrienden op sociale media.

Vorige week trok het tweetal nog samen het veld in. ,,Ik ben nu een vriend voor het leven kwijt. Je bent veel te vroeg heengegaan”, richt hij zich tot hem. ,,Ik zal altijd blijven denken aan de plezante en zotte dingen die we samen deden. Je zit in mijn hart. Vergeten zal ik je nooit meer.”

