Belg sterft in vuurzee na opzettelijk inrijden op crèche van aanstaande ex

De omgekomen dader is de echtgenoot van de eigenaresse van de crèche. Het paar lag in scheiding, meldt Het Laatste Nieuws. De vrouw moest vandaag naar de rechter in Leuven, die de scheiding zou uitspreken. Haar bijna ex-man kon dat niet verkroppen en zou daarom op het pand zijn ingereden.



Voor zijn daad vulde de 36-jarige man de bestelauto met jerrycans vol benzine, weet Het Nieuwsblad. Na de aanrijding goot de man de benzine uit en stichtte brand in de woning. Daarbij vloog ook zijn voertuig in brand. De man kwam zelf om in de vuurzee. Zowel de woning als de bestelwagen ging geheel in vlammen op.