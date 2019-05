Belg trekt broek uit in stemhokje

Zijn stunt bleef niet onopgemerkt. Er werd een foto genomen en daarop is te zien hoe onder meer een oude man met bril duidelijk zijn wenkbrauwen fronst bij het zien van de blote kuiten. Op welke partij de ‘rebelse’ kiezer stemde, is niet gekend. Evenmin of er is opgetreden. De foto werd op Facebook gedeeld door een andere inwoner van Antwerpen.



Een ander opmerkelijk beeld was te zien in het Vlaamse Londerzeel, waar op een poster was te lezen dat kiezers in wielerkledij vijf euro moeten betalen.



België koos zondag niet alleen 21 leden voor het Europees Parlement, maar ging ook stemmen voor zes ‘eigen’ parlementen. Naast een nieuwe ‘Tweede Kamer’ voor federaal België komen er verse parlementen voor Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige en Franstalige gemeenschappen. De stemlokalen sloten er om 16.00 uur. Stemmen is in België verplicht.



