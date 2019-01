Belg vond nieuwe liefde voor Romeo, ’s werelds eenzaamste kikkermannetje

Tiener die ontvoerd werd door ‘verliefde’ leraar confron­teert hem in rechtszaal

7:18 Een Amerikaanse leraar heeft 20 jaar cel gekregen voor de ontvoering van een leerlinge op wie hij verliefd was. Tad Cummins (52) verdween in maart 2017 met Elizabeth Thomas, toen 15. Het meisje werd 38 dagen later teruggevonden in een blokhut, bijna 3.000 kilometer verderop. Gisteren confronteerde ze hem huilend in de rechtszaal met wat hij gedaan had.