België haalt kinderen van IS-strijders terug

België heeft een akkoord met de Koerdische autoriteiten in Irak om de kinderen van Belgische IS-strijders terug te halen, melden Belgische media. De operatie is al in volle gang: zes (wees)kinderen zijn inmiddels door de Koerden overgedragen aan Belgische diplomaten.

Het gaat volgens Belgische media onder meer om twee minderjarige weeskinderen: een meisje van 10 en haar broer van 14. Hun vader werd in 2015 dood verklaard en hun moeder zou in 2017 overleden zijn. De grootouders van de kinderen proberen hen al geruime tijd terug naar België te halen. Daarnaast gaat het om drie minderjarige jongens van 6, 8 en 14 jaar. Hun moeder uit Brussel nam hen in 2014 mee naar het kalifaat. Een vierde zoon kwam bij IS in Syrië om het leven, net als de vader van de jongste twee kinderen en de moeder. De vader van de veertienjarige jongen en het overleden kind, zou wel nog in leven zijn. Ten slotte moet de operatie een achttienjarige meisje terug naar België halen. Zij werd als jonge tiener door haar vader ontvoerd om aan een IS-strijder uitgehuwelijkt te worden. Ze zou zwaar getraumatiseerd zijn en psychologische hulp nodig hebben.

Akkoord

De Belgische regering besliste eerder al dat kinderen van IS-strijders jonger dan 10 jaar in principe teruggehaald kunnen worden. Dat ze voorheen niet aan actieve repatriëring deed, leidde de laatste maanden tot kritiek in België: onder anderen van de wetenschappers en ngo’s (non-gouvernementele organisaties). Nu ligt er een akkoord dat in Erbil is gesloten met Koerdische autoriteiten, om wél actief kinderen op te halen uit het gebied, en is de regering daar ook al mee bezig.

Het akkoord gaat over het ophalen van kinderen tot 10 à 12 jaar, met voorrang voor weeskinderen. Ze moeten overgeplaatst worden van de Koerdische kampen in het noordoosten van Syrië richting Erbil, legt minister Reynders uit. ,,We zullen te werk gaan zoals andere landen het hebben gedaan”, klinkt het. ,,Defensie kan daarbij logistieke steun bieden.” De Koerden vragen al langer dat buitenlandse overheden ‘hun’ burgers weghalen uit de overvolle vluchtelingenkampen. Onder meer Zweden en Frankrijk haalden al landgenoten.

Quote De kinderen zijn ondervoed, lijden vaak aan zware diarree Minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders.