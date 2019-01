België pakt weer oud-rechercheur op in onderzoek naar Bende van Nijvel

Wapenvondst in kanaal

De oud-agent wordt ervan beticht betrokken te zijn geweest bij het manipuleren van het onderzoek naar de vondst van een kogelwerend vest, een gestolen politiepistool en munitie in het kanaal van Ronquières, tussen Charleroi en hoofdstad Brussel.



Een eerdere speurtocht in het kanaal had niets opgeleverd, maar V. claimde dat ouderwets speurwerk tot de vondst had geleid. Later onderzoek naar de voorwerpen bracht aan het licht dat de vondsten slechts enkele dagen eerder in het water water gegooid. Waarom dat gebeurde is vooralsnog onduidelijk.



De leden van de Bende van Nijvel werden nooit ontmaskerd. Ook werden hun motieven nooit duidelijk. Bij de misdaden die de criminele bende pleegde, vielen in totaal 28 doden en meer dan 40 gewonden. België schrok vooral op door de bloedige berovingen van supermarktketen Delhaize.