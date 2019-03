België verbiedt 1+2 gratis-actie bij Albert Heijn

De 1+2 gratis-actie was een voltreffer voor Albert Heijn België: binnen een dag waren de rekken met de producten in ‘de bonus’ leeg. Maar was de stunt niet in strijdt met het verbod op verkopen met verlies? Dat wilde de Belgische minister voor Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) weten, dus stuurde hij de Economische Inspectie naar het hoofdkantoor van Albert Heijn om de boekhouding uit te vlooien. Dat onderzoek is nu afgerond. Conclusie: de keten is in overtreding.