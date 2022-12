België verdenkt Qatar van corruptie in EU: meerdere invallen in Brussel, oud-parlementariër gehoord

Qatar wordt al meerdere maanden verdacht van corruptie, in een poging met de economische en politieke besluiten van het Europees Parlement te beïnvloeden. Dat gebeurt volgens de Belgische autoriteiten door het betalen van grote geldsommen of het aanbieden van geschenken met een belangrijke politieke of strategische functie in het Parlement.

Overigens heeft het parlement zich de afgelopen weken juist uiterst kritisch over Qatar uitgelaten. In een breed gedragen resolutie riep het op 24 november de FIFA en Qatar op compensatie te betalen aan de nabestaanden van de slachtoffers die bij de bouw van de stadions zijn gevallen. Ook individuele parlementariërs toonden weinig clementie voor Qatar. ,,Het wereldkampioenschap voetbal had nooit in Qatar terecht mogen komen”, zei Peter van Dalen (ChristenUnie) tijdens een eerdere ontmoeting van de commissie voor mensenrechten met de minister van Arbeid van Qatar. ,,Het is het WK van de schaamte", aldus Lara Wolters (PvdA) die ook een actie met voetbalshirts in de wandelgangen van het parlement organiseerde. ‘Don't turn your back', stond daar op. Tijdens de plenaire zitting in Straatsburg eind vorige maand haalde Toine Manders (CDA) tientallen parlementariërs over om in de grote vergaderzaal die One Love aanvoerdersband te dragen.