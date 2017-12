België wil jaartoelage prins Laurent met 45.000 euro verlagen

Britten staan stil bij brand in Grenfell Tower

16:12 Precies een half jaar na de brand in de Londense Grenfell Tower herdenken verschillende Britse politici, leden van het koningshuis en andere prominenten de brand die 71 mensen het leven kostte. Een half jaar na de ramp wonen nog steeds veel voormalige bewoners in tijdelijke onderkomens, en is er nog steeds debat over de schuldvraag van de brand.