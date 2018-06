Belgisch koppel crasht met huurauto op Mallorca na kiezen verkeerde versnelling

'Nederland draagt financieel bij aan lokale verkiezin­gen Syrië'

3:03 De Nederlandse overheid heeft door een hulporganisatie te steunen lokale verkiezingen in Syrië gefinancierd, dat schrijft de Volkskrant. De verkiezingen werden in vier gemeenten gehouden in het gebied Oost-Ghouta. Dat gebied was lang in handen van rebellen, maar is dit jaar heroverd door het leger van president Bashar al-Assad.