Belgisch stel opgepakt voor moordpoging op zieke ex-schoonvader op kerstavond: ‘Ze willen de hele familie kapot’

Europa start vaccina­ties, 90-plus­sers krijgen primeur: ‘Deze datum zal ons altijd bijblijven’

16:21 In een groot deel van Europa is de vaccinatie tegen het coronavirus vandaag feestelijk gestart. De primeur gaat in diverse landen naar 90- en 100-plussers, net als artsen en zorgpersoneel. Nederlanders moeten nog tot 8 januari wachten voordat de eerste prikken worden gezet.