Belgische douane neemt recordaantal van 126 miljoen namaaksigaretten in beslag

De in beslag genomen sigaretten vertegenwoordigen een geraamd bedrag van 65 miljoen euro aan ontdoken invoerrechten, accijnzen en btw. Er zijn acht personen aangehouden voor ondervraging, zo laat de Belgische Federale Overheidsdienst Financiën vandaag weten. De verdachten beweren uit Turkije te komen, maar kunnen zich voor zover bekend niet officieel legitimeren.



De eerste inbeslagname van 10 miljoen sigaretten vond op 9 januari plaats in een opslagplaats in Stabroek. Een onderzoek leidde tot andere inbeslagnames. Vervolgens zijn drie containers met in totaal 30 miljoen sigaretten in Antwerpen en nog eens 86 miljoen sigaretten in opslagplaatsen in Brecht in beslag genomen.



Over heel vorig jaar nam de Belgische douane 174 miljoen sigaretten in beslag, afkomstig uit smokkel en vier ontmantelde fabrieken. In 2016 waren het er 80 miljoen, een jaar later 114 miljoen en in 2018 111 miljoen.