Belgische drugscriminelen 'zien kansen in crisis': ‘Nog nooit zoveel drugs in bagage gezien’

Deze maand is er in België 1,133 ton cocaïne ontdekt. In het buitenland is nog eens 1,368 ton onderschept die België als bestemming had. ,,We hebben op de laatste passagiersvluchten die nog toekwamen in de luchthaven van Zaventem een ongeziene vaststelling gedaan van cocaïne en heroïne", zegt Vanderwaeren. Criminelen zien volgens hem kansen in de coronacrisis. ,,Nog nooit hebben we zo'n grote hoeveelheid drugs gevonden in de bagage van passagiers."

Het drugsteam in de haven van Antwerpen is tijdelijk versterkt. ,,Want in Zuid-Amerika hebben die jongens nog genoeg geld en middelen om het verkeer te laten draaien”, zegt Vanderwaeren nog. ,,We hebben met de terminal­operators ook al afgesproken dat we dat samen met de federale politie heel goed blijven in de gaten houden.”