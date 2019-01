Belgische gevangene die ontsnapte door voordeur weer opgepakt

Storm Pabuk in Thailand luwt iets, één dode

14:31 Tropische storm Pabuk heeft in het zuiden van Thailand een leven geëist. Een visser verdronk voor de kust toen zijn boot kapseisde. Een van de andere opvarenden is nog vermist. Eenmaal aan land waaiden bomen om en vlogen daken van de huizen, maar al snel minderde de tropische storm in kracht naar een depressie.