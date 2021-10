Belgische jongeman (18) 'met vuurwapen' nog zoek, meer scholen dicht

De grootscheepse zoektocht van de politie heeft zich verlegd van de Kortrijkse campus naar de nabijgelegen stad Waregem, dat uit voorzorg ook scholen en openbare gebouwen heeft gesloten. Ook al is volgens justitie “van dreiging geen sprake” en is de 18-jarige jongen volgens familieleden in de war maar niet gevaarlijk.

De jongeman uit het naburige Desselgem zou psychische problemen hebben. Maar “het is geen kwade jongen”, zeggen familieleden in Het Nieuwsblad . ,,Hij is een beetje op de dool nu. Maar ik denk niet dat hij iets gaat doen.”

Deuren op slot

Scholen, het gemeentehuis en andere openbare gebouwen in Waregem hebben donderdagmiddag opdracht gekregen de deuren op slot te doen. Duizenden leerlingen moeten voorlopig binnenblijven. Ondertussen wachten de ouders van leerlingen in Waregem Expo op nieuws. Daar zullen de kinderen naar toe gebracht worden van zodra het veilig is.



Nina Lambrecht (17) is een van de leerlingen die in het College van Waregem ongeduldig wacht tot ze naar huis mag, zo vertelt ze aan Het Laatste Nieuws. Nina heeft meteen haar ouders laten weten dat het goed met haar gaat.



,,Paniek is er niet echt, niemand weet echt veel over wat er gaande is”, zegt ze. ,,Wel zijn we wat ongeduldig om naar huis terug te kunnen. Ik zou straks naar mijn opa en oma gaan om wat te oefenen voor de toets morgen. Ik hoop dat ze hem snel oppakken, dat dit afgelopen is.”