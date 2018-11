Belgische justitie eist 4 jaar tegen voormalig Twente-voetballer voor overvallen

Het Belgische parket blijft overtuigd van de schuld van voormalig profvoetballer Ismail H. (23). De Nederlander zou samen met medeverdachte Alexandre D.C. - ook een Nederlander - een reeks gewapende overvallen hebben gepleegd, tussen 25 december 2017 en 25 januari 2018.



Tussen Kerst en Oud en Nieuw werden in Turnhout, vlak over de grens bij Tilburg, een gokkantoor, het Seven Center en de winkel van een benzinestation overvallen. In Ravels knevelden overvallers op 6 januari twee werknemers van Aldi om er met 6.000 euro uit de kluis vandoor te gaan. En op 25 januari was een gokkantoor in Geel aan de beurt.

Volledig scherm Ismail H. verscheen voor de rechter met een broek van de Nederlandse voetbalclub PSV. © Jef Van Nooten

AS Roma

Op basis van bewakingsbeelden, gegevens van verkeerscamera’s én telefonieonderzoek kamen de speurders uit bij Ismail H. Hij was op dat moment een profvoetballer die onder contract stond bij AS Roma en was uitgeleend aan KVC Westerlo. Zijn opleiding kreeg hij bij FC Twente. Inmiddels is zijn contract in Italië afgelopen. Bij FC Twente werd hij op zijn twaalfde al weggestuurd.

,,Hij verdiende 10.000 euro per maand en had geen enkele reden om gewapende overvallen te plegen”, aldus zijn raadsman Walter Damen.

Ismail H. is zijn betrokkenheid altijd blijven ontkennen. Hij slaakte dan ook een zucht van opluchting toen Alexandre D.C. tijdens de rechtszaak op 8 oktober plots met een andere naam op de proppen kwam. ,,Ismail heeft niks te maken met die gewapende overvallen. Ik pleegde die samen met Ryan De Ridder”, vertelde D.C. plots.

De rechter gaf daarop het bevel om dat verder te onderzoeken, maar nu blijkt dat D.C. die naam verzonnen heeft. ,,De politie heeft D.C. opnieuw verhoord. Tijdens dat verhoor gaf hij toe dat hij de naam Ryan De Ridder verzonnen heeft”, zegt openbaar aanklager Catherine Dederen. ,,Zijn vriendin werd bedreigd voor de zitting. Door een louche figuur die naar haar woning in Nederland kwam. D.C. heeft daarom in paniek een naam verzonnen.”

Op de vraag of dan toch Ismail H. de mededader is, wil D.C. niet antwoorden. ,,Hij heeft volledig open kaart gespeeld over zijn betrokkenheid bij de overvallen. Maar het is niet aan hem om uitspraken te doen over persoon x of y. De vorige verklaring kwam er onder druk. Hij wil zich verontschuldigen voor de vertraging die de valse verklaring heeft veroorzaakt.”

Quote Het voorarrest heeft veel kapot gemaakt, ook de grote toekomst die ik voor me had. Ismail H., Voormalig profvoetballer van AS Roma

Nu Ryan De Ridder een fictief figuur blijkt te zijn, blijft het openbaar ministerie overtuigd van de betrokkenheid van Ismail H. De aanklager vroeg opnieuw een gevangenisstraf van 4 jaar voor beide beklaagden.

Walter Damen, advocaat van de voetballer, vraagt vrijspraak. ,,Het openbaar ministerie zegt over bewakingsbeelden te beschikken. Daarop zijn slippers te zien die ook bij mijn cliënt werden gevonden. Maar die driestrepige slippers zijn wereldwijd de meest verkochte slippers. En zijn gsm werd nooit op het moment van de feiten in de buurt getraceerd, alleen uren voordien of nadien. In het dossier zit geen enkel concreet bewijs. Er is meer dan twijfel genoeg om Ismail vrij te spreken.”

De voormalige profvoetballer zit intussen meer dan 9 maanden in voorarrest. Hij kreeg zelf het laatste woord. ,,Ik blijf er bij dat ik onschuldig ben. De politie had het op een bepaald moment over twee negroïde verdachten, maar ik zie hier maar één negroïde man zitten. Ik zit nu al bijna een jaar vast. Dat heeft heel veel kapot gemaakt, ook de grote toekomst die ik voor me had.”