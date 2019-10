Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux wordt psychisch onderzocht

De Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux wordt psychiatrisch onderzocht in het licht van zijn mogelijk vervroegde vrijlating . De rechtbank in Brussel stemde vandaag in met het verzoek van de advocaten van Dutroux (62) om diens geestelijke toestand door te lichten.

In september vorig jaar kondigde Dutroux aan dat hij zou vragen een college deskundigen aan te stellen om na te gaan of er gevaar op recidive bestaat. Als zij concluderen dat dat niet het geval is, maakt hij kans onder voorwaarden vervroegd vrij te komen, mogelijk in 2021.

Dutroux werd in juni 2004 veroordeeld tot levenslang voor ontvoering, gijzeling, verkrachting en moord. In de praktijk komt levenslange opsluiting in België neer op dertig jaar. In dit geval moet een veroordeelde twee derde van zijn straf uitgezeten hebben om in aanmerking te komen voor vervroegde vrijlating en voldoen aan allerlei voorwaarden. Dutroux zit inmiddels 23 jaar in de gevangenis.

Dood teruggevonden

In het huis van Dutroux werden in augustus 1996 de ontvoerde Laetitia Delhez en Sabine Dardenne ontdekt. Al snel bleek dat hij ook verantwoordelijk was voor de ontvoering van vier andere meisjes: Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal en Eefje Lambrecks, en voor de dood van zijn handlanger Bernard Weinstein. Zij werden allen dood teruggevonden. Alle zes slachtoffers zijn seksueel misbruikt.

Ook zijn ex Michelle Martin werd destijds gearresteerd. Martin werd veroordeeld tot dertig jaar cel voor haar rol bij de ontvoering, verkrachting en dood van enkele meisjes. In de zomer van 2012 kwam Martin onder strikte voorwaarden vervroegd vrij.

Psychopatisch

Een eerdere diagnose luidde dat Dutroux psychopathisch is. Psychiater Walter Denys onderzocht Marc Dutroux in 1996 tijdens zijn arrestatie. Tijdens het proces in Aarlen beschreef hij hem als ‘de perfecte psychopaat’. Als Dutroux zo’n ‘perfecte psychopaat’ is, zal uit de resultaten blijken dat de kans op recidive groot is, zo schreven de kranten van Sudpresse eerder. ,,Ik heb meer dan 6000 mensen onderzocht tijdens mijn 40-jarig durende loopbaan”, aldus Denys. ,,Dutroux is zeker een van de weinige psychopaten die ik ontmoet heb. Hij springt er niet echt uit.”

Volgens Denys is ‘psychopathie geen ziekte die je kunt behandelen met een gele of een rode pil, maar wel een anomalie van de persoonlijkheid’. ,,Psychopaten zijn zoals motorrijders: sommige zijn gevaarlijk, andere niet”, besluit de psychiater.