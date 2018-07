Belgische koning looft Rode Duivels

Het Belgische team veroverde afgelopen zaterdag de derde plek in Rusland, wat zorgde voor verbroedering in het tussen Frans- en Nederlandstaligen verdeelde land. ,,Dit is een van die momenten in het leven van een land waarbij het onderliggende gevoel van trots en het gevoel erbij te horen naar boven komen'', sprak Filip, die verwees naar de Belgische wapenspreuk 'eendracht maakt macht'. ,,Samen staan we sterk, in onze verscheidenheid, wanneer we onze talenten bundelen en een gemeenschappelijk ideaal nastreven.''