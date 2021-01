Belgische man krijgt vuurpijl in gezicht en overlijdt, ook vuurwerkdoden Frankrijk en Duitsland

In de Belgische gemeente Zandhoven is een 28-jarige man gisteravond om het leven gekomen door vuurwerk. Volgens de politie kreeg de man een vuurpijl in zijn gezicht die vervolgens ontplofte. Het slachtoffer overleed aan de verwondingen. Ook in Frankrijk en Duitsland kwamen mensen om het leven na ongelukken met vuurwerk.

Het incident vond plaats in de Zandhovense deelgemeente Pulle, ten oosten van Antwerpen. De man was daar met zijn gezin en wilde ondanks het vuurwerkverbod toch enkele vuurpijlen afschieten. Toen hij van dichtbij wilde bekijken waarom een vuurpijl niet de lucht inschoot, ontplofte het projectiel in zijn gezicht.

In de Franse plaats Boofzheim in de Elzas is een 25-jarige man overleden door een ongeluk met vuurwerk. Een man van 24 jaar is met ernstige verwondingen aan zijn gezicht naar het ziekenhuis gebracht. In de Franse regio gold een vuurwerkverbod voor de hele maand december.

In het Duitse Rietz-Neuendorf, in de deelstaat Brandenburg, kwam een een 24-jarige man om het leven bij een vuurwerkincident, meldt Bild. De politie onderzoekt de zaak. Ook in Duitsland was de verkoop van vuurwerk verboden.

Rustige jaarwisseling in Europese hoofdsteden

Over het algemeen geldt dat in de Europese hoofdsteden Parijs, Berlijn en Brussel op een rustige manier het nieuwe jaar is ingeluid. In Berlijn was het vuurwerk rond middernacht goed te horen en te zien, maar volgens de politie is het uitzonderlijk rustig.

Net als in Nederland gelden door de grote steden in Duitsland en Frankrijk strenge coronaregels. Samenkomen op straat is verboden in Duitsland. Om middernacht mogen mensen alleen op balkons of in de tuin samenkomen. De grote vuurwerkshow bij de Brandenburger Tor in Berlijn was afgelast.

In België verliep de jaarwisseling eveneens rustig. In heel Vlaanderen geldt een avondklok vanaf middernacht tot 05.00 uur. In Brussel en Wallonië mochten mensen al vanaf 22.00 uur de straat niet meer op tot 06.00 uur in de ochtend. Voor middernacht waren er meldingen van autobranden in de Brusselse wijk Anderlecht en brandjes in Molenbeek.

Ook in andere Europese hoofdsteden als Kopenhagen en Stockholm waren de officiële nieuwjaarsvieringen waar veel mensen op af komen afgelast. Het stadhuisplein Kopenhagen was afgezet. Het vuurwerk in Stockholm werd uitgezonden op televisie.

Audio-visuele shows

In Parijs was de traditionele vuurwerkshow afgelast vanwege de coronapandemie. Twee beroemde Frans artiesten luidden het nieuwe jaar in met grote audio-visuele shows. Jean-Michel Jarre gaf een concert in een virtuele versie van de Nortre-Dame. De Franse dj David Guetta zorgde voor een show voor de ingang van het Louvre. Bij beide shows kon geen publiek aanwezig zijn.

In Griekenland is het nieuwe jaar verwelkomd met opvallend veel vuurwerk, meer dan in de voorgaande jaren. Griekse media spreken van een van de spectaculairste vuurwerkshows aller tijden. Vuurwerk met oud en nieuw is niet zo gemeengoed in Griekenland, maar omdat er een uitgaansverbod van kracht was, zorgden de steden zelf voor grote vuurwerkshows.

Speciale genodigden vieren Nieuwjaar op Times Square in New York

Op Times Square in de Amerikaanse metropool New York is traditioneel afgeteld naar het nieuwe jaar. Door de coronapandemie bleef het beroemde plein in het centrum van Manhattan voor het eerst in decennia nagenoeg leeg.

Net als andere jaren zakte op Times Square in de laatste seconden van het oude jaar een lichtkogel naar beneden, maar er waren slechts enkele tientallen speciale genodigden om af te tellen naar het nieuwe jaar. Dat waren zorgmedewerkers en pakketbezorgers, de stille helden van de pandemie. Ondanks de ongewone situatie volgden miljoenen Amerikanen de show via de televisie.

Hoewel slechts weinig Amerikanen het aftelmoment konden bijwonen, bleven de nieuwjaarstradities intact. Het regende confetti en door de straten van Manhattan klonk het afscheidslied Auld Lang Syne en New York, New York. Daarvoor had Gloria Gaynor nog I Will Survive gezongen. Het nummer is tijdens de coronapandemie uitgegroeid tot een hymne.

In voorgaande jaren verzamelden zich ongeveer een miljoen mensen op Times Square om de nieuwjaarsnacht te vieren.

Volledig scherm Een leeg Times Square in New York. © EPA