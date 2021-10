Belgische Manchester City-fan (63) ‘voor dood achtergelaten’ na brute aanval

Een 63-jarige Belgische fan van Manchester City is gisteravond na de wedstrijd tegen Club Brugge voor dood achtergelaten op een parkeerplaats in Drongen, een dorpje bij Gent. Dat gebeurde nadat hij werd aangevallen door supporters van Club Brugge. De man had samen met 233 andere Belgische City-supporters de Champions League-wedstrijd bijgewoond in het Jan Breydelstadion. De zestiger vecht momenteel voor zijn leven.

De 63-jarige Guido was gisteravond als trouwe fan aanwezig bij een wedstrijd van Manchester City. Geen lange busrit of vlucht deze keer, maar een wedstrijd dicht bij huis. Tickets had de man gekocht via Blue Moon Belgium, een officiële supportersclub van de Citizens, waarvan zijn zoon Jurgen medevoorzitter is.

Vol vertrouwen in een goede afloop, trok Guido dinsdag samen met twee vrienden met de wagen naar Brugge. ,,Na de wedstrijd stopten we even op de parkeerplaats langs de E40 in Drongen”, vertelt Jurgen. ,,Terwijl wij al doorreden, stond mijn vader buiten te wachten op zijn twee vrienden. Daar stapte een supporter van Club op hem af en trok zijn sjaal van zijn hals. Toen mijn pa zijn sjaal terugvroeg, kreeg hij een zware slag op het hoofd, waarna de daders zijn weggevlucht en ze mijn pa voor dood achterlieten”, getuigt Jurgen.

Straf niet ontlopen

Blue Moon Belgium bestaat al tien jaar en nooit kregen hun leden te maken met zo’n zware vorm van geweld. ,,Wekelijks trekken onze leden Het Kanaal over om wedstrijden van City te volgen. Ook in Europa hebben we al tal van wedstrijden bijgewoond. Nooit kregen we te maken met geweld. En dan ben je blij dat we ook eens tegen een Belgische ploeg uitkomen en kom je dat tegen”, verzucht Jurgen.

Volgens de zoon is de politie de daders al op het spoor. ,,Er waren voldoende getuigen en er hangen ook camera’s. Maar of ze ook opgepakt zijn, kan ik niet bevestigen. Ik hoop echt dat ze hun straf niet ontlopen”, geeft Jurgen nog mee.

De man werd in coma overgebracht naar het AZ Maria Middelares, waar hij vecht voor zijn leven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: