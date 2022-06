Belgische minnaar schiet vrouw (32) door hoofd en rijdt met haar in kritieke toestand naar zijn zus

Hof veegt strengere wapenwet NY van tafel: Amerikanen mogen buitens­huis vuurwapen dragen

Inwoners van New York mogen in het openbaar gewoon een vuurwapen op zak hebben. Dat is hun fundamentele recht, zo luidt de uitspraak van het Hooggerechtshof in een zaak die draaide om beperkingen die de staat New York had verbonden aan het dragen van wapens. De uitspraak, die voor ophef zorgt, heeft een sterke precedentswaarde voor andere staten die de wapenwet willen inperken.

