Belgische onderzoeksrechter Qatar-omkoopschandaal trekt zich terug

,,Er zijn recent enkele elementen opgedoken die de objectieve leiding van het onderzoek ter discussie zouden kunnen stellen’’, stelt het federaal parket. ,,Als voorzorgsmaatregel en teneinde het gerecht toe te staan haar werk in alle rust voort te zetten is er een noodzakelijke scheiding nodig tussen het privé en familiaal leven en de professionele verantwoordelijkheden. Het is om die reden dat de onderzoeksrechter ons heeft laten weten dat hij besloten heeft zich uit het dossier terug te trekken.’’

Het onderzoek naar het omkoopschandaal, dat Qatargate is gaan heten, wordt overgenomen door een andere onderzoeksrechter, die al eerder betrokken was bij het dossier. Het federaal parket zegt in het belang van het onderzoek geen verdere mededelingen te doen.

De zaak rond de corruptie in het Europees Parlement draait om het kopen van invloed in het parlement door Qatar en Marokko. Het schandaal kwam aan het licht met de arrestatie van de inmiddels afgezette vicevoorzitter Eva Kaili in december vorig jaar. Later werden ook onder anderen de sociaaldemocratische Europarlementariër Marc Tarabella en ex-Europarlementariër Pier Antonio Panzeri aangehouden. Panzeri geldt als de spil van de omkopingspraktijken.

Cozzolino ondervraagd

Maandagavond werd bekend dat ook het Italiaanse Europarlementslid Andrea Cozzolino naar België is gekomen en door de onderzoeksrechter is verhoord. Het Belgische gerecht had aan Italië om zijn overlevering gevraagd. Ook hij wordt ervan verdacht geld te hebben ontvangen van landen zoals Qatar of Marokko om beslissingen van het Europees Parlement in hun voordeel te beslechten.

Cozzolino was in Italië onder huisarrest geplaatst en verzette zich tegen zijn overlevering aan België, maar besliste uiteindelijk om uit eigen beweging naar België te komen. Volgens zijn advocaat blijft Cozzolino wel ontkennen dat hij zich heeft laten omkopen. De onderzoeksrechter heeft nog geen beslissing genomen over een eventueel aanhoudingsbevel. Dinsdag zal hij verder ondervraagd worden door de politie.