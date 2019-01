‘Belgische piloot vermoordde VN-topman in 1961'

Update Man (26) voortge­sleept door straten van Luik: hij ligt in kritieke toestand in ziekenhuis

16:04 In de Belgische stad Luik is een man van 26 jaar voortgesleept achter een auto. Het slachtoffer, afkomstig uit Louvain-la-Neuve, is in levensgevaar en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.