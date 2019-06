Belgische politie naar Australië om te helpen bij zoektocht vermiste Théo (18)

update Levensge­vaar­lij­ke vulkaan Pa­poea-Nieuw-Gui­nea wakker geworden

10:50 De Mount Ulawun in Papoea-Nieuw-Guinea - één van de dodelijkste vulkanen ter wereld - is vandaag grote hoeveelheden as gaan spuwen. De rookkolom boven de berg is inmiddels kilometers hoog en experts houden serieus rekening met een mogelijke uitbarsting. Bewoners aan de voet van de vulkaan zijn al geëvacueerd.