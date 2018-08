Belgische politie neemt massaal afscheid van doodgeschoten collega

Onderscheiding

De politie-inspecteur kwam zondagmorgen omstreeks 02.00 uur om het leven bij een controle van een taxi in Spa. Yvo T. was na de ruzie voor de deur van café Havana in het voertuig gestapt met zijn broer en een vriend. Amaury Delrez sommeerde hen uit te stappen voor een controle. Eenmaal buiten de taxi zou T. het vuur hebben geopend. Delrez werd dodelijk in het hoofd geraakt. Zijn collega vuurde terug en raakte T. in de buik. De Limburger werd 7,5 uur later in de omgeving aangehouden na een klopjacht. Zijn broer en en vriend meldden zich maandag bij de politie in Heerlen, die hen vastzette in afwachting van hun overlevering aan België.